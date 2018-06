Scuola di Campochiesa, sopralluogo di Ciangherotti: spunta una piastrella rotta

Albenga. “Quando si dice… la toppa peggio del buco. Ho da pochi minuti terminato un sopralluogo (l’ennesimo) alla scuola elementare di Campochiesa, perchè incuriosito dal contenuto di un articolo”. Così il consigliere comunale di Forza Italia Albenga Eraldo Ciangherotti torna sulla polemica per il giardino dell’istituto scolastico.

“Riassumo per chi non avesse seguito la ‘telenovela’. Ieri, diverse mamme e anche le insegnanti della scuola di Campochiesa, a mezzo stampa, hanno protestato per il ‘giardino off limits’ e il divieto imposto ai ragazzi di uscire, durante la ricreazione, nell’area verde recintata antistante l’ingresso della scuola a causa dei protratti lavori di sostituzione delle piastrelle rotte. Le stesse piastrelle che hanno causato un infortunio, nel gennaio scorso, ad un bambino che inciampando ha riportato una ferita all’arcata sopracigliare. Il Consigliere comunale di opposizione Ginetta Perrone, giustamente, ha raccolto subito la protesta dei genitori e delle insegnanti preoccupate per non poter organizzare la festa di fine anno nel giardino come da tradizione e ha contestato con toni duri l’operato dell’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Riccardo Tomatis” spiega Ciangherotti.

“Questa mattina leggo che ‘lo stop dell’intervallo all’aperto è nato da una mancanza di comunicazione tempestiva tra amministrazione e scuola sull’avvenuta esecuzione dei lavori nel giardino, i lavori sono stati fatti in orario extrascolastico ma nessuno lo ha comunicato alle maestre e loro non se ne sono accorte’ e segue uno stucchevole elogio profuso all’amministrazione comunale che, secondo l’architetto Maurizio Arnaldi grande intenditore di scuole, è intervenuta tempestivamente mettendo in sicurezza, con tre mila euro, le porzioni rovinate della pavimentazione della scuola di Campochiesa per rendere subito fruibile il giardino dell’edificio. Del giudizio di un consigliere di minoranza, neppure una benchè minima traccia” prosegue il consigliere di minoranza.

“Bene, nel dettaglio della foto, durante il mio sopralluogo odierno (avvenuto con testimoni perchè non me ne si imputi la responsabilità), lo stato di una piastrella dei gradini della scuola completamente scollata e appoggiata lì sul tragitto percorso dai bambini. Lascio all’opinione pubblica il giudizio e non intendo fare polemica. Avanzo, però, una semplice raccomandazione: se, come annuncia il vicesindaco Riccardo Tomatis, lunedì gli alunni torneranno in cortile per la ricreazione, almeno si metta davvero in sicurezza, tra oggi e domani, la pavimentazione di quei tre gradini esterni. Ricordiamoci che i bambini saltano e giocano in quell’area verde e non possono rischiare di terminare l’anno scolastico per trasferirsi, in degenza, al trauma center di un ospedale” conclude Ciangherotti.