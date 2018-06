Albenga. Inizia una nuova settimana lavorativa e scolastica e si riaccendono con forza le polemiche sulle sicurezza all’esterno del prezzo delle scuole di Campochiesa. Diversi i botta e risposta che si sono susseguiti tra l’amministrazione e il duo di minoranza Forza Italia composto da Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone.

E proprio oggi, con tanto di prove fotografiche documentate da alcuni dei genitori dei bambini che frequentano il plesso scolastico in questione, il duo forzista è tornato alla carica, senza risparmiare un duro attacco alla giunta Cangiano.

Foto 2 di 2



“Francamente, resto senza parole, – ha tuonato Ciangherotti. – Io e Ginetta (Perrone) abbiamo più volte insistito nelle ultime 48 ore affinché venisse verificata la sicurezza per i bambini prima di tutto, oltre che per insegnanti, personale Ata e famiglie. Fossi stato assessore ai lavori pubblici, dopo la (mia) denuncia di sabato mattina scorso, avrei comprato al Self un barattolo di colla per piastrelle e le avrei incollate piuttosto io anche facendomi un selfie per far arrabbiare l’opposizione, ma mai e poi mai avrei fatto entrare i ragazzi a scuola questa mattina con la pavimentazione ancora fuori uso. Passino davvero vergognoso insieme al suo socio Tomatis. Amministratori di questo livello sono indifendibili, anzi, da ricovero coatto”.

Della stessa idea Perrone, che ha aggiunto: “Mi sono sentita insultare dicendo che ‘strumentalizzo’ i bambini. Ci siamo sentiti dire che i lavori sono stati fatti ( genitori e docenti non se ne erano accorti). Ci hanno rinfacciato di fare polemica inutile. Il vicesindaco Riccardo Tomatis e il consigliere Arnaldi si sono sperticati in spiegazioni a mezzo stampa. E poi? Non è venuto in mente neppure all’assessore Passino di andare a dare un’occhiata mentre tornava a casa? Si trincerano dietro tante belle parole, ma la sostanza è che non fanno nulla di concreto. Vergogna”.