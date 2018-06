Scuola di Campochiesa, il Comune replica a Perrone: “Usa i bambini per fare campagna elettorale”

Albenga. “Non intendo rispondere agli insulti e alle offese della consigliera Perrone perché chi si esprime in questi termini e usa i bambini per fare campagna elettorale si qualifica da solo”.

È questo il duro commento del vicesindaco di Albenga Riccardo Tomatis in risposta alle accuse del consigliere di minoranza Forza Italia Ginetta Perrone sullo “stato di insicurezza e pericolosità che si registra nel cortile esterno delle scuole di Campochiesa d’Albenga.

“L’area oggetto delle proteste, – ha proseguito Tomatis, – è stata messa in sicurezza e sono stati stanziati i soldi per l’intervento. Il consigliere con la delega all’edilizia scolastica Maurizio Arnaldi si è mosso tempestivamente per la messa in sicurezza dell’area e contestualmente sono stati stanziati i fondi per la realizzazione dell’intervento”.

Una tesi confermata anche dalla vicepreside Mara Grossi e dal consigliere delegato alla pubblica istruzione Maurizio Arnaldi, che hanno dichiarato: “L’Istituto Comprensivo Albenga 1 sente il dovere di fare alcune precisazioni atte essenzialmente a tranquillizzare i genitori in merito alla situazione reale del plesso di Scuola Primaria di Campochiesa, plesso che risulta essere l’edificio scolastico più nuovo sotto il profilo strutturale”.

“Il danno in questione è stato messo in evidenza all’insediamento dell’ingegner Lauretti, responsabile dell’ufficio Tecnico il quale, durante un sopralluogo, constatato il possibile pericolo, ha calendarizzato grazie ad una somma di circa 3000 Euro messa a disposizione dell’attuale amministrazione, l’intervento di ripristino. Pertanto, con carattere di urgenza, si è proceduto alla messa in sicurezza delle porzioni rovinate della pavimentazione per rendere da subito fruibile il giardino dell’edificio”.

“Ovviamente, poiché tale ripristino si è verificato in un periodo poco favorevole meteorologicamente all’uscita degli alunni durante l’intervallo, sarà cura dei docenti del plesso e della dirigenza rassicurare i genitori degli alunni in merito alla sicurezza degli scalini e della conseguente fruibilità di spazi esterni”.

“Per tali motivi si coglie l’occasione per ribadire il rapporto sinergico che lega la scuola e l’amministrazione nel farsi carico della tutela degli alunni durante il tempo scuola. Si invitano i genitori a rivolgersi direttamente alla scuola quando intravvedono problematiche particolari anche al fine di evitare falsi allarmismi e reazioni inopportune”.

“Nello specifico, l’attuale amministrazione, preso atto delle condizioni precarie degli stabili adibiti all’istruzione, ha stanziato notevoli somme necessarie alla messa in sicurezza degli edifici: nella scuola di Campochiesa, nel periodo estivo verranno eseguiti interventi sulle strutture lignee già programmate per mantenere la resistenza al fuoco della copertura”, hanno concluso.

Infine, anche Arnaldi ha voluto dire la sua, sposando il pensiero di Tomatis e rincarando ulteriormente la dose: “Prima di accusare qualcuno, in questo caso il vicesindaco, sarebbe stato opportuno che la signora Perrone fosse venuta a fare un sopralluogo di persona per verificare lo stato delle cose. Affidarsi al sentito dire e commentare significa semplicemente strumentalizzare la vicenda. Ma la cosa che più mi preme è ricordare ai consiglieri di Forza Italia che se vogliono proprio fare campagna elettorale, almeno lascino da parte i bambini”.