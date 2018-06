Scontro auto-scooter a Capo Noli, due feriti

Noli. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Noli, sulla via Aurelia. Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 20, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento: il sinistro si è verificato all’altezza di Capo Noli.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stato il conducente del ciclomotore, caduto a terra dopo l’urto con la vettura. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto delle ambulanze della Croce Bianca di Noli e della Croce Bianca di Spotorno. Il conducente dello scooter, un 40enne, dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; ferito in maniera lieve anche il passeggero dell’auto coinvolta nel sinistro stradale, trasferito in codice verde presso il nosocomio pietrese.

L’incidente ha causato il blocco della circolazione stradale per consentire i soccorsi e l’intervento dei sanitari, con disagi per la viabilità sull’Aurelia. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso.