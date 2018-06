Scontro auto-moto in frazione La Carta: morto centauro di 35 anni

Sassello. Un motociclista di 35 anni, D.V.P., ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in località La Carta, nel territorio comunale di Sassello, dopo uno scontro frontale con una vettura.

Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 11,15. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvare la vita del centauro, che era originario di Turbigo, in provincia di Milano e viaggiava in sella ad una Kawasaki Z 750. Il personale medico e un equipaggio della Croce Rossa di Sassello hanno fatto il possibile per salvare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare.

Per soccorrere il motociclista, le cui condizioni erano apparse subito disperate, era stato mobilitato anche l’elisoccorso (dal Piemonte perché “Drago” era già occupato in un altro intervento). Dei rilievi dell’incidente si stanno occupando i carabinieri.