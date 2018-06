Scompare a 77 anni il dottor Antonio Sorbi, uno dei “ragazzi” di Pulp in Valmaremola

Tovo San Giacomo. Lutto nel ponente savonese per la scomparsa di Antonio Sorbi, ex medico dell’ospedale Santa Corona e per tanti anni medico di famiglia, con studi medici a Borgio Verezzi e Finale Ligure, da qualche anno in pensione. Si è spento a 77 anni all’ospedale di Albenga: lascia la moglie Paola, le figlie Vanessa e Sabina e la sorella Paola.

Il Rosario sarà recitato questa sera, alle ore 19:00, nella camera ardente dell’ospedale S. Maria Misericordia di Albenga. Domani alle ore 15 avranno luogo i funerali nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi. Dopo la funzione la salma verrà trasportata nell’Ara Crematoria.

La famiglia chiede di devolvere eventuali offerte alla Croce Bianca di Borgio Verezzi: Antonio Sorbi, infatti, è stato uno dei fondatori della locale pubblica assistenza.

“E’ stato un grande medico che ha dedicato la sua vita a Borgio Verezzi, non solo nell’ambito della professione, ma anche a livello civico e sociale. Penso al suo ruolo e impegno per la Croce Bianca, così come alla sua passione per l’arte e la poesia e il suo impegno in attività culturali e pubbliche. Nel corso della sua vita ha dedicato una passione vera al paese, con grande cuore e intelligenza, ed è rimasto nei cuori e nei pensieri di numerosi pazienti assistiti in tanti anni di attività medica” ha sottolineato il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino.

“Negli ultimi anni ho avuto modo di apprezzarlo anche per la sua squisita vena ironica e per la sua disponibilità a mettersi intelligentemente in gioco – lo ricorda il sindaco di Tovo, Alessandro Oddo – Lo ricordo soprattutto come membro di quella pazza combriccola dei ‘ragazzi’ di Pulp in Valmaremola che si sono resi protagonisti di tante iniziative goliardiche, ma sempre con alti fini sociali”.

“Antonio Sorbi – prosegue Oddo – è stato un grande ‘signor no’ nel RischiaTovo durante le passate comunali del 2016 o un improbabile ‘pallanuotista’ in una delle tante feste organizzate per festeggiare Matteo Aicardi, o ancora un inaspettato fotomodello nel celebre calendario realizzato per raccogliere fondi. Con Antonio Sorbi, oltre che un professionista apprezzato e rispettato, scompare anche una mente brillante e ironica, probabilmente unica. Buon viaggio doc, mancherai a tutti”.