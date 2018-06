Scassinano e svaligiano le auto in sosta in corso Colombo a Savona: denunciati in quattro

Savona. Stamattina i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Savona hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani resisi responsabili del danneggiamento di alcune auto e del furto di beni in esse contenuti. A finire nei guai sono D.A. di 19 anni, A.A. di 36 anni, E.S. di 19 anni e R.H. di 17 anni, tutti e quattro di origine marocchina e in Italia illegalmente.

Nel corso di un pattugliamento notturno in corso Colombo, i carabinieri hanno accertato alche alcune auto in sosta nei pressi della piscina erano state danneggiate e forzate. Dopo un’attenta ricerca per le vie della città della Torretta, i militari hanno rintracciato i quattro autori dei furti che, alla vista delle divise, hanno tentato inutilmente di dileguarsi.

Bloccati e perquisiti, i quattro sono stati trovati in possesso di denaro contante ed oggetti che i proprietari dei mezzi hanno riconosciuto. Tutta la refurtiva è così stata recuperata e riconsegnata.

A conclusione degli accertamenti il minore è stato affidato ad un centro di accoglienza mentre gli altri tre dovranno lasciare il territorio italiano a seguito di provvedimento di espulsione della Questura dove sono stati accompagnati.

Il servizio si inquadra in un dispositivo predisposto per contrastare i reati predatori nella stagione estiva e garantire così la massima sicurezza.