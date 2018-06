Finale Ligure. Sono in corso le operazioni di recupero in parete a Perti Nord, nell’entroterra finalese, di un ragazzo che ha perso la presa durante una arrampicata sulla parete roccioso ed è caduto a terra compiendo un volo di qualche metro. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 di oggi.

Immediato è scattato l’allarme di altri climbers che si trovano sulla parete, con l’intervento del personale del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, del 118 e del personale sanitario, che stanno ancora intervenendo sul luogo della caduta.

Stando alle prime informazioni le condizioni del ragazzo non sono gravi, ha riportato la frattura di un braccia e altre contusioni sul resto del corpo. Una volta recuperato dal soccorso alpino e dopo le prime cure da parte dei sanitari, per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Le operazioni di soccorso sono particolarmente difficili per la zona dove si è verificato l’infortunio.