Savona, trovato con 11 dosi di cocaina nei giardini di piazza del Popolo: patteggia

Savona. Sei mesi di reclusione e 1200 euro di multa. E’ la pena patteggiata questa mattina in tribunale da Carmelo Panuccio, il cinquantaquattrenne arrestato giovedì mattina in piazza del Popolo dopo essere stato trovato in possesso di undici dosi di cocaina.

L’uomo questa mattina è finito a giudizio per direttissima per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Dopo aver convalidato il suo arresto, il giudice ha anche applicato nei confronti dell’imputato l’obbligo di presentazione quotidiano davanti ai carabinieri.

Ad arrestare Panuccio, un volto noto alle forze dell’ordine, erano stati propri i carabinieri che, durante un servizio di osservazione in borghese, avevano notato la presenza dell’uomo in atteggiamento sospetto (si aggirava nei giardini come se fosse in attesa di qualcuno). A quel punto i militari avevano chiesto l’intervento dei colleghi del nucleo operativo radiomobile che avevano poi effettuato il controllo trovando addosso all’uomo undici palline di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi, pronte per essere spacciate.

A quel punto per Panuccio erano scattate le manette. All’uomo erano stati sequestrati anche 150 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.