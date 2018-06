Savona, trovato con 11 dosi di cocaina nei giardini di piazza del Popolo: arrestato

Savona. Ennesimo arresto per spaccio a Savona. Nei guai è finito C.P., un volto noto alle forze dell’ordine, che questa mattina è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile nei giardini di piazza del Popolo per un controllo.

I militari, che erano in borghese, si sono insospettiti per l’atteggiamento dell’uomo e per questo hanno deciso di fermarlo e nella successiva perquisizione sono saltate fuori undici palline di cocaina pronte per essere spacciate.

A quel punto è intervenuta anche una pattuglia e per C.P. sono scattate le manette. All’uomo sono stati sequestrati anche 150 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.