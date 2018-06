A Savona si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato: incontro della Cgil

Savona. Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita.

E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il proprio contributo alla società che lo ha accolto.

La Cgil da sempre si impegna nel rispetto e nella tutela dei diritti umani a prescindere da ogni colore, religione o provenienza. Mercoledì 20 giugno presso la Società “Baia dei Pirati “ di Porto Vado la Camera del lavoro di Savona organizza un’iniziativa pubblica dal titolo “Per saperne di più: chi è il rifugiato?”; sarà l’occasione per conoscere un po’ di più è meglio questa realtà in un momento difficile e teso come questo. Si comincia alle ore 17.00 con un torneo di calcio tra diverse Nazioni.

Intorno alle ore 19.00 avrà inizio il dibattito che vedrà gli interventi di molti rifugiati locali disponibili a raccontare le loro storie per capire un po’ di più chi è il rifugiato, perché non ci si può dimenticare che dietro ogni persona c’è una storia, un’identità. Interverranno anche il Sindaco del Comune di Vado Ligure Monica Giuliano, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Savona Andrea Pasa, concluderà i lavori Stefania Druetti responsabile delle politiche di genere della Cgil Savona.

La serata si conclude alle ore 20.30 con cena etnico solidale a base di piatti della cucina africana e pakistana.

Il ricavato della cena al costo di 10 euro, alla quale è gradita prenotazione al numero 342 77 87 127 o via mail all’indirizzo savona@liguria.cgil.it, verrà devoluto all’associazione Iris che gestisce l’Eufemia info&legal point a Ventimiglia. Un progetto indipendente di assistenza, supporto, orientamento logistico e legale dedicato ai migranti in transito nella città di frontiera Ligure, il cui scopo è favorire e costruire un clima accogliente in questa cittadina che da tre anni vede un passaggio incessante di migranti.