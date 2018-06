Savona, scontro auto-moto in centro: centauro in ospedale

Savona. Incidente stradale in pieno centro a Savona, una manciata di minuti prima di mezzogiorno. A scontrarsi, seppur per cause ancora da accertare, in corso Mazzini, all’angolo con via Guidobono, un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro che, sbalzato dalla sella della sua moto, è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando traumi e contusioni.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento della croce bianca e del 118. Dopo aver prestato le prime c ore al ferito sul posto, i militi hanno optato per il suo trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.