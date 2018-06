Savona, Rete a Sinistra a sostegno del campus universitario: “Perno per la crescita dell’intera città”

Savona. “Mentre la maggioranza era impegnata ad assumere decisioni che utilizzano perfino la leva fiscale al fine di distruggere percorsi di solidarietà nella nostra città e a tagliare alberi in corso Tardy e Benech, come Rete a Sinistra abbiamo presentato, nello scorso consiglio comunale, una mozione che riprende un tema che fortemente presente in tutta la campagna elettorale per l’elezione dell’amministrazione comunale della nostra città, ma che poi è di fatto scomparso nei successivi due anni”. Lo dicono il capogruppo di “Rete a Sinistra/Savona che Vorrei” Marco Ravera ed i coordinatori del gruppo Anna Traverso e Marco Lina.

“Il tema è quello del sostegno al campus universitario e alle sue attività non solo collegate all’istruzione e perfezionamento, ma anche al tessuto economico e produttivo. Il fine della mozione era quello di far sì che l’amministrazione comunale si facesse parte diligente nel coinvolgere il più possibile tutte le forze politiche e le competenze del campus stesso in una fase progettuale che veda avviare un processo virtuoso di collaborazione, individuazione di problemi e soluzioni, oltre che possibili interventi che permettano di accedere anche a finanziamenti specifici e che permetta, tra l’altro, di arrivare ad una reale apertura dell’area universitaria nei confronti della cittadinanza anche per utilizzare al meglio le competenze ivi contenute per progetti di miglioramento della vivibilità cittadina”.

“Questo anche al fine non solo di permettere ai giovani savonesi di trovare le ragioni per rimanere a Savona, ma di attirare giovani che potrebbero scegliere di venire a vivere e lavorare nella nostra città. Quest’ultimo fatto deve però comportare la capacità di trovare insieme opportunità di uscita dalla grave crisi che attanaglia Savona e la sua provincia. Per tutto questo prevediamo un percorso partecipativo del quale, anche come opposizione, sentiamo forte la responsabilità”.

“La mozione, che ha riscosso l’interesse degli altri gruppi consiliari e dell’amministrazione, è stata approvata. Ora bisogna subito iniziare a lavorare perchè venga attuata”.