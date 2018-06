Savona, perde i soldi alle slot machines e “scassina” la macchinetta per recuperarli: denunciato

Savona. Ieri mattina stava giocando nella sala slot del bar “Cucciolo” di via Servettaz, a Savona, ma ha finito per perdere la pazienza e scassinare la macchinetta davanti alla quale era seduto.

Protagonista del fuori programma un cittadino albanese quarantenne che, secondo quanto accertato dai carabinieri di Savona, ha dato in escandescenze dopo aver perso un po’ di soldi giocando con la slot machine. A quel punto, in preda alla rabbia, ha pensato bene di scassinare la “cassa” della macchinetta per recuperare la cifra spesa per giocare.

Un gesto che, ovviamente, non è passato inosservato agli occhi dei gestori del locale che hanno allertato gli uomini dell’Arma. Al loro arrivo il quarantenne si era già allontanato, ma i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo in un altro locale. Accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso è stato poi denunciato per furto aggravato.