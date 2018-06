Savona. “La situazione dei lavoratori Mondo Marine oggi più che mai si fa complicata in conseguenza dei ricorsi presentati al Tribunale Amministrativo. Il 30 giugno scadono i termini dell’affitto di ramo d’azienda alla Palumbo Superyacht”. Dopo l’approvazione nella giornata di ieri dell’ordine del giorno in Consiglio regionale sul cantiere navale savonese, oggi le organizzazioni sindacali lanciano di nuovo l’allarme.

Lorenzo Ferraro e Franco Paparusso per le segreterie sindacali di Cgil e Uil affermano: “Tutte le istituzioni del territorio hanno dimostrato interesse positivo e costruttivo per far sì che su quel sito riprenda l’attività industriale di cantieristica navale”.

di 5 Galleria fotografica Presidio dei lavoratori MondoMarine









“Oggi il soggetto istituzionale al quale chiediamo un forte impegno per sbloccare la situazione è l’Autorità di Sistema portuale la quale in autonomia deve operare la miglior scelta possibile per garantire i lavoratori e l’attività industriale del sito”.

“Le organizzazioni sindacali, in assenza di risposte concrete, metteranno in campo azioni di mobilitazione a sostegno della vertenza”.