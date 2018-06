Savona. Ancora una segnalazione di degrado urbano a Savona. Stavolta arriva dalla zona di piazza Brennero dove una lettrice segnala “marciapiedi invasi da rifiuti di ogni tipo (materassi, mobili, cartoni, ecc) che vengono scaricati ingombrando il passaggio e rendendolo pericoloso soprattutto per gli anziani”.

“Inoltre il porticato del Liceo Scientifico in via Corridoni è diventato zona di bivacco serale ed urinatoio. Mi spiace ma noto una certa trascuratezza da parte di questa amministrazione riguardo alla periferia. Non basta la bottiglietta d’acqua a risolvere certi problemi” scrive l’autrice della segnalazione.

Foto 3 di 3





“Le foto sono scattate in due giorni consecutivi a dimostrazione di quanto asserito. Oggi è il terzo giorno e la spazzatura è sempre lì” conclude la cittadina savonese.