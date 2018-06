Savona, le brigate di cucina si sfidano al MayaChef al Gabbiano

Savona. Sabato 16 giugno dalle 15.30 appuntamento al centro commerciale “Il Gabbiano” a Savona con MayaChef, gara tra due baby brigate di cucina di massimo 15 partecipanti promossa in collaborazione con il Centro Maya di Savona.

La gara sarà suddivisa in due fasi: ad ognuna potranno partecipare un massimo di 30 bimbi divisi in due brigate di cucina da massimo 15 bimbi l’una. Ogni squadra dovrà superare delle prove di abilità in stile staffetta culinaria. I concorrenti dovranno portarsi mattarello e propri utensili da cucina. Ogni brigata dovrà produrre 4 portate in 1 ora di tempo.

“Siete un gruppo di amici, una classe o una squadra ? E’ possibile iscriversi tutti insieme in un’unica brigata. Le iscrizioni sono gratuite per tutti sul sito www.centromaya.it oppure nei negozi del centro commerciale ‘Il Gabbiano’ del circuito Coop Liguria che espongono il simbolo dell’evento (Salmoiraghi, Scorpion Bay, Universo Vegano, Erbolario e Delizie del Mediterraneo)”.

A tutti i partecipanti regolarmente iscritti (l’evento è adatto per bambini e ragazzi dai 6 anni in su) verrà consegnato il kit MayaChef con grembiule del cuoco e bandana.