A Savona la sfida di Marco Soldati, chef di fama internazionale che torna a casa per realizzare il sogno “La Mandorla”

Savona. Sentiamo spesso parlare di “fuga di cervelli” perchè qui in Italia, e quindi anche a Savona, le eccellenze spesso non trovano la giusta dimensione per costruire e portare avanti progetti e idee. Non è il caso di Marco Soldati, ligure di nascita e di cuore, che ha deciso di realizzare il suo sogno-progetto nella sua città.

Lo chef Soldati ha alle spalle una carriera navigata, che lo ha portato a lavorare al fianco di Gualtiero Marchesi e che lo ha visto protagonista di rinomate cucine e cattedre da Milano a Cortina, da Monaco di Baviera a Hon Kong, da Seul a Toronto, dalla California a Mosca.

Sabato 9 giugno alle 18 verrà inaugurata l’ultima perla de “La Mandorla”, il Giardino. In questa occasione lo chef Marco Soldati racconterà il suo progetto e la sua visione di convivialità. Non mancherà la gioia per vista e palato con due camei preparati dallo chef, uno dal sapore internazionale ed uno legato alla tradizione locale.

“L’Osteria ‘La Mandorla’ – ci racconta Soldati – nasce grazie ad un’idea: ricreare la formula eno-gastronomica ispirata alla tavola del passato, proposta da professionisti abili nelle tecniche di trasformazione della materia prima. La carta non è divisa classicamente in antipasti, primi e secondi. I menù ideati dallo chef propongono percorsi di carne, pesce e mercato, con libertà di scelta: ordinare piatti dello stesso percorso oppure piatti dai vari percorsi diversi”.

Il primo ambiente che incontriamo entrando è dedicato all’Osteria, parallelamente si sviluppa il Doposcuola: banchi da lavoro per le lezioni tenute dallo chef. Si parla di cucina e si mangia come una volta, grazie ad un po’ di tecnica e a mani abili. Tante le tematiche affrontate, le materie prime. Tanti i luoghi visitati con i sapori.

Proseguo dell’Osteria e del Doposcuola è il Giardino, vera e propria chicca de “La Mandorla”: un cortile esterno, racchiuso tra le tipiche case liguri del centro storico, con un secondo accesso diretto ad un’altra via del budello. Qui gli ospiti potranno dedicarsi ad aperitivi, pranzi e cene con una formula particolare, dedicata al cibo servito all’aperto. Il tutto impreziosito dal bancone dedicato ai cocktails. Per informazioni www.lamandorlasavona.com, tel. 019 7702138, cell. 320 381195, mail lamandorla.savona@libero.it.