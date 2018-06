Savona, Fondazione Azimut Onlus, Caritas e Rotary danno vita al progetto “Abit-abile”

Savona. Lunedì 11 giugno verrà presentato, nella Sala Rossa del Comune di Savona, alle 16,30, il progetto Abit-abile alla presenza del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, di Fiorenza Dalla Rizza di Fondazione Azimut Onlus, di Marco Berbaldi direttore di Fondazione Comunità Servizi ente gestore della Caritas diocesana Savona-Noli e di Giorgio Sogno presidente Rotary club di Savona.

Il progetto è stato ideato da Fondazione Azimut Onlus (con il supporto su Savona di Alberto Becchi, wealth manager di Azimut Capital Management Sgr SpA) che ne costituisce il principale finanziatore; da Fondazione Comunità Servizi con il ruolo di segnalatore dei possibili beneficiari del progetto e monitoraggio delle attività per il tramite di personale dedicato; da Rotary Club Savona che, con il lavoro volontario di alcuni professionisti, ha fornito supporto tecnico, legale e amministrativo.

“L’iniziativa, – hanno spiegato gli organizzatori, – nasce da una riflessione sul crescente disagio abitativo che colpisce ampi strati di cittadinanza a rischio povertà e ha l’obiettivo di fornire sostegno abitativo a nuclei familiari e individui che non possono accedere all’edilizia pubblica per i più diversi motivi e sono in grave difficoltà a trovare un alloggio sostenibile sul mercato”.

“Il meccanismo individuato per aiutare questi soggetti deboli si avvale di: un fondo di garanzia per la morosità incolpevole che costituisce un incentivo ai proprietari di alloggi ad affittare a canone agevolato anche a soggetti che non dispongono di adeguate credenziali economiche; un fondo di microcredito per aiutare i locatari individuati a sostenere le spese di avvio della nuova abitazione; un secondo fondo di microcredito per aiutare i locatari nell’inserimento sociale nei nuovi quartieri di residenza; un fondo per l’avvio al lavoro finalizzato all’inserimento sociale di soggetti in situazione di difficoltà lavorativa. Il fondo potrà finanziare sino a sette attivazioni sociali o tirocini (borse lavoro) per ciascun anno”.

La presentazione dell’iniziativa è anche finalizzata a sensibilizzare i cittadini di Savona affinché collaborino in particolare modo nella messa a disposizione di alloggi sfitti oppure nella disponibilità ad attivare tirocini lavorativi consentendo ai soggetti inclusi nel progetto di ritrovare una stabilità economica.

Il Comune di Savona ha aderito con entusiasmo al progetto “Abit-Abile” per l’elevato significato sociale dello stesso in ragione delle diverse forme di intervento in cui esso è articolato, rivolte a contrastare da un lato la povertà e le difficoltà lavorative e dall’altro la marginalità e l’esclusione sociale, concedendo anche il proprio patrocinio all’iniziativa. Inoltre il Comune si è reso disponibile a fornire il proprio contributo veicolando il progetto tramite una specifica campagna di sensibilizzazione e di informazione.

Marco Lori, presidente di Fondazione Azimut Onlus, ha così spiegato la scelta di supportare questa iniziativa: “L’emergenza abitativa costituisce uno degli elementi critici della situazione di povertà in Italia. Risolvere il problema abitativo per nuclei familiari e individui in grave difficoltà è spesso il primo passo verso la riconquista dell’autonomia. Per questo abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa, come altri progetti analoghi, che ci auguriamo possano essere replicati anche in altre aree sul territorio italiano”.