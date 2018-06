Savona, eletto il nuovo Direttivo del Movimento Consumatori: De Cia confermato presidente

Savona. Si è svolta nella giornata di ieri l’Assemblea Congressuale del Movimento Consumatori Savona presso il salone assemblee del Cesavo a Savona.

Dopo l’approvazione del bilancio 2017 dell’Associazione, è stata svolta la relazione del presidente Roberto De Cia, che si è soffermato sia sull’attività della Associazione in questo anno, sia sulle problematiche che sempre più angustiano i consumatori della provincia. In particolare, tra gli elementi positivi vi è senz’altro la bellissima esperienza del corso per Unisavona che ha visto la partecipazione di numerosi corsisti.

Per quanto riguarda invece i problemi che toccano da vicino centinaia di consumatori della Provincia, si è ampiamente ricordato la questione dei contratti e dei servizi non richiesti che spesso sono usati, prevalentemente da Agenzie terze per penalizzare i consumatori spesso più anziani.

Il Movimento consumatori di Savona ricorda di essere a disposizione per ogni eventuale problema e/o difficoltà che i cittadini dovessero incontrare, anche sul su FB e presso la propria sede.

E’ stato poi eletto il nuovo Comitato Direttivo di cui fanno parte: Roberto De Cia (Presidente), Ernesto Ruvio (Segretario organizzativo), Maristella Ratto (Tesoriere), Anna Camposeragna (Consiliere con delega).