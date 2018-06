Savona, due incidenti in pochi minuti in via Nizza: quattro feriti

Savona. Due incidenti, nell’arco di pochissimi minuti e a pochi metri di distanza. E’ accaduto questa mattina a Savona, in via Nizza.

Intorno alle 8.20 due auto si sono tamponate all’altezza della caserma dei vigili del fuoco. L’incidente ha coinvolto un uomo di 74 anni e due donne rispettivamente di 56 e 70 anni. Sul posto, oltre agli stessi pompieri, sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Vado e della Croce Oro di Albissola: due persone sono state trasportate all’ospedale San Paolo in codice giallo.

Pochissimi minuti dopo, verso le 8.35, nuovo incidente, sempre in via Nizza, ma questa volta all’altezza della rotonda dell’Ekom. A scontrarsi in questo caso sono state due moto. Anche qui sono intervenute due ambulanze, rispettivamente della Croce Rossa di Quiliano e di Varazze, che hanno portato al San Paolo in codice giallo un uomo e una donna, entrambi 33enni.