A Savona il concerto conclusivo dell’attività musicale dei licei “Chiabrera-Martini” e “Della Rovere”

Savona. Martedì 5 giugno, alle ore 21, al Teatro Sacco di via Quarda superiore a Savona, si terrà il concerto conclusivo dell’attività musicale dei Licei Chiabrera/Martini e Della Rovere che anche quest’anno, come già il precedente, hanno lavorato in sinergia e amicizia sotto il coordinamento dei professori Daniela Piazza (Liceo Chiabrera/Martini) e Valerio Rosano (Liceo Della Rovere).

Verrà eseguito un repertorio di musica leggera, con canzoni tra gli altri di Stevie Wonder, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Madonna, Fabrizio De André e tanti altri, intervallato da due interventi di danza moderna.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.