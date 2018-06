Savona. Un vero e proprio fiume d’acqua, nel quale le auto marciano a passo d’uomo. Mentre sul marciapiede decine di savonesi osservano increduli, magari riprendendo con il loro smartphone.

Accade in via Brignoni, la via che collega piazza Marconi a piazza Saffi. A provocare l’allagamento, con tutta probabilità, il cedimento di una tubatura dell’acquedotto, che ha causato la fuoriuscita di un ingente quantitativo d’acqua. Il “fiume” arriva a lambire, e in molti casi ad invadere, il marciapiede.

Sul posto stanno operando ora i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici dell’acquedotto per tentare di riparare il guasto.

Aggiornamenti in corso