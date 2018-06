Savona, auto scontro scooter in via Nizza: centauro finisce in ospedale

Savona. Si è verificato un brutto incidente stradale, pochi minuti dopo le 9,30, a Savona. Il sinistro è avvenuto in via Nizza, all’altezza di piazza Bernini.

Per cause ancora da accertare, un’auto e uno scooter sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato lo scooterista, che è ruzzolato per diversi metri sull’asfalto rimediando diverse ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenuti il personale della croce rossa di Savona e i militi del 118: il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.