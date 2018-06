Savona, ancora polemica sui libri scolastici. LeU: “No a far cassa sull’istruzione”

Savona. “Nella scuola primaria (ex elementare) tutti i libri di testo sono gratuiti e possono essere acquistati presso qualsiasi libreria, presentando la cedola libraria fornita dal Comune di Savona e consegnata direttamente dalla scuola nei primi giorni di lezione. Lo sancisce l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, la quale è ancora vigente, sia la Costituzione sia la Repubblica, il quale recita: L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”. Lo ricorda l’esponente savonese di LeU Federico Larosa.

“Per la discutibilità dello strumento di una lettera intimidatoria inviata alle famiglie savonesi noi riteniamo sia cosa grave, oggettivamente, contro la Costituzione, e per tutelare i diritti delle famiglie della nostra città”.

Articolo 1. MDP- LeU dichiara: “I libri di testo gratuiti alle elementari sono l’unico ed ultimo baluardo del dettato costituzionale largamente inattuato e/o disatteso, non possiamo far pagare ai genitori, già tartassati, qualcosa che a loro non compete. Chiederemo di non permettersi di toccare i libri di testo gratuiti per le scuole primarie”.

“I tagli non facciamoli sulla scuola bensì sulle numerose spese, a mio avviso superflue, effettuate dal Comune. Consideriamo non accettabile fare cassa sull’istruzione che consideriamo un valore fondamentale ed irrinunciabile per un paese democratico e libero; libero è solo quel paese dove i cittadini sono dotati di quegli strumenti, anche minimi di autodeterminazione consapevole” conclude Larosa.