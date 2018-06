Savona. Ancora un intervento dei vigili del fuoco per caduta calcinacci. Dopo quello di due giorni fa in piazza Saffi, oggi i pompieri sono dovuti intervenire in via Montenotte per verificare la sicurezza della facciata all’altezza del civico 2, vicino a piazza Mameli.

Sul posto l’autogru dei vigili del fuoco e la polizia municipale, che si occupa di bloccare il traffico.

Al momento non è possibile accedere a via Montenotte da piazza Mameli, in attesa che l’intervento si concluda.