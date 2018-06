Savona, alle Officine Solimano arriva Zerocalcare

Savona. Michele Rech, in arte Zerocalcare, arriva a Savona con il suo “Macerie prime sei mesi dopo” uscito in libreria il 7 maggio per Bao Publishing.

Come suggerisce una didascalia in copertina, “questo libro esce dopo ‘macerie prime’, se l’hai già letto non rileggerlo prima di iniziare questo volume: i personaggi della storia si sono persi di vista per sei mesi ed è giusto che anche tu li ritrovi come stanno per ritrovarsi loro”. Zerocalcare regala un’esperienza unica, inizia la storia con “macerie prime” e fa si che lo stesso arco temporale che trascorre per i protagonisti, passi per il lettore. Sei mesi, in cui i protagonisti si sono allontanati, hanno affrontato, ognuno a suo modo, le sfide quotidiane; sono cresciuti, con l’amarezza della solitudine e del cambiamento.

Michele racconta la sua generazione, quella cresciuta con la “luce della speranza”, ma che ora si ritrova adulta, con solo il ricordo dei quei sogni e l’amarezza dell’averli visti infrangersi.Amaro, malinconico, meno arrabbiato ed egoista del primo libro, Zerocalcare è salvato dall’armadillo, che torna per ricordargli l’importanza delle persone che abbiamo intorno, per sottolineare che, nonostante i dissapori e le discussioni, ci sono persone nella nostra vita che non dobbiamo più scegliere se accettare o meno nella nostra quotidianità, perché fanno parte di noi: “Guarda quanto sono diversi dall’iconografia classica gli angeli custodi”.

Zerocalcare sarà alle Officine Solimano di piazza Rebagliati a Savona dalle 13.30 alle 20.30 per il firmacopie ed una chiacchierata.