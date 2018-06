Savona, al Levratto una partita nel ricordo di mister “Pino” Rizzo

Savona. Questa sera alle ore 18, al campo sportivo Levratto di Zinola, si svolgerà un memorial dedicato a Giuseppe Rizzo, allenatore calcistico molto noto nel panorama savonese per aver portato alla ribalta diverse squadre del ponente ligure, quali per esempio Priamar e Letimbro.

I gialloblù furono la sua ultima squadra. I ragazzi della “vecchia” Letimbro hanno riunito, per l’occasione, ventidue giocatori, tutti conosciuti e tirati su calcisticamente da mister Pino Rizzo. Alcuni di loro, oltre a compiere il salto di categoria e il passaggio di squadra, hanno fatto percorsi di gradito successo come figura di allenatore, seguendo le tracce tramandate da Pino, mancato nel dicembre 2012.

Un bel gesto da parte dei suoi ex giocatori, una “partita del cuore” dedicata al mister savonese che verrà ricordato non solo dai suoi ragazzi ma anche dalla moglie, dalla figlia, dai nipotini e dal genero che lo hanno sempre appoggiato e seguito in tutte le partite.