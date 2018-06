Sara Meloni, la più giovane campionessa nazionale di atletica leggera Uisp 2018

Loano. Si chiama Sara Meloni, c’è chi dice sia il futuro dell’atletica leggera italiana, ed è l’orgoglio delle società sportive Atletica Run Finale Ligure e Team Endurance di Loano, la bambina che questa mattina, domenica 10 giugno, ha conquistato il titolo nei 300 metri piani e lancio del vortex a Celle Ligure nel 64° campionato nazionale Uisp 2018.

La Meloni è stata tesserata dal Team Endurance di Loano che l’ha iniziata all’atletica, poi il trasferimento in Inghilterra con i genitori dove ha fatto parte della squadra sportiva Boston & District Atheltic Club a Boston, nel Lincolnshire.

A 6 anni Sara rientra in Italia e viene tesserata anche con l’Atletica Run Finale Ligure e partecipa a numerose competizioni di corsa e marcia. Nel Trofeo nazionale Ugo Frigerio la giovanissima atleta loanese ha ottenuto eccellenti risultati, confermandosi per la sua tecnica una delle più giovani migliori marciatrici italiane.

Ma a quanto pare alla Meloni piace soprattutto la corsa; è in quell’ambito che dà spettacolo. A Loano si è conquistata infatti l’appellativo di “The White Kenyan Girl” per il suo modo di correre che ricorda appunto quello di un keniano.