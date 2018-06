Sanità, Cangiano replica a Viale: “L’incontro pubblico ci è stato promesso, Albenga merita rispetto”

Albenga. “Non sono certo io ad aver impedito ai cittadini di partecipare ad un incontro con l’assessore regionale e il presidente della Regione. Quello del 7 luglio scorso era un incontro coi sindaci del distretto tanto che alla fine proprio Toti ci aveva promesso che a settembre ci sarebbe stato un incontro pubblico”. La precisazione arriva dal sindaco di Albenga Giorgio Cangiano dopo il botta e risposta con l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale.

“Da parte mia non c’è nessuna volontà di scontro e nemmeno di fare polemica, ma Albenga merita rispetto istituzionale e quindi, se il confronto pubblico non avviene, io non posso che avere un atteggiamento fermo” precisa il sindaco di Albenga nel ribadire la necessità di un incontro pubblico dedicato alla sanità ad Albenga.

“Ho piena consapevolezza che le scelte sulla sanità sono della Regione, ma credo che sia corretto permettere che ci sia confronto e dialogo su questo tema. Quello che chiediamo per gli addetti ai lavori e i cittadini è di avere dei chiarimenti. Sono doverosi” aggiunge Cangiano che ribadisce la sua richiesta.

“Chiedo rispetto per la città che amministro e non posso accettare che si tirino fuori scuse che non hanno fondamento perché è un insulto all’intelligenza delle persone” conclude il sindaco di Albenga.