Da San Siro ad Alassio, il rapper Fedez arriva alle “Vele”

Alassio. Un evento esclusivo che porterà Fedez, uno degli artisti italiani del momento, ad Alassio. E’ il dj set organizzato dalla discoteca “Le Vele” che venerdì 20 luglio, dalle 23, avrà in console il rapper reduce da un tour pieno di successo concluso con il concerto sold out nello stadio a San Siro.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della movida che, sicuramente, affolleranno il locale alassino per non perdersi la “notte italiana” con lo show di Fedez (nome d’arte di Federico Leonardo Lucia). Un evento per il quale il patron delle Vele, Niccolò Fiori, non nasconde il suo orgoglio: “Lo rincorrevamo da anni e finalmente quest’anno si è presentata l’occasione giusta. In accordo con il management, e dopo un’attenta analisi dei suoi impegni, siamo arrivati al goal”.

“Che un artista di questo calibro scelga Alassio è sicuramente motivo di orgoglio per tutta la Riviera ligure di Ponente. Tempo fa ho letto su un’importante testata del settore che Gallipoli anche quest’anno é all’avanguardia in tutto per quanto riguarda il divertimento notturno, io credo che anche la nostra zona e i miei colleghi non debbano invidiare nulla: siamo sempre stati una Riviera rinomata e sempre lo saremo e più saremo tutti uniti nel proporre strutture ed eventi artistici livello più ne beneficerà il territorio intero per quanto riguarda l’offerta turistica” prosegue Fiori.

“Tengo a precisare che la presenza di Fedez è come Dj Set, uno showcase pensato per alcuni e pochissimi club, sarà in ogni caso un evento di alto livello e come sempre ci impegneremo al massimo in ogni dettaglio” conclude il patron della discoteca “Le Vele”.

Quello di Fedez è l’ultimo nome di prestigio che si aggiunge all’elenco di stelle (come Caparezza, Ermal Meta e gli artisti di When We Were Kids) che questa estate animeranno le serate alassine. Tra l’altro il rapper tornerà in Riviera dove trascorreva le sue estati con gli amici e si era anche fatto fare il suo primo tatuaggio (in un noto studio di Pietra Ligure).