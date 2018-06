Savona. Dal 28 giugno al 1° luglio a Zinola celebrazioni per la festa patronale di san Pietro organizzate dalla parrocchia di Santo Spirito e Immacolata concezione. Momento clou sarà venerdì 29 giugno, giorno in cui si ricordano i santi Pietro e Paolo: alle 10.30 celebrazione eucaristica in chiesa, mentre alle 20.45 la tradizionale Messa solenne sulla spiaggia presieduta dal vescovo Calogero Marino e animata dai cantori della parrocchia. A seguire, dalle 22 circa, l’approdo della statua di san Pietro sulla battigia, la benedizione del mare e il ricordo dei caduti, quindi la processione aux flambeaux sul lungomare e lungo le vie del quartiere fino alla chiesa parrocchiale, con la benedizione eucaristica impartita dal vescovo. La celebrazione sarà preceduta alle 20.15 dal concerto sulla passeggiata della banda “Sant’Ambrogio” di Legino.

Durante la serata sono previste la degustazione delle tradizionali focaccette zinolesi e la pesca di beneficenza presso le Opere parrocchiali, aperta ogni sera della festa. Giovedì 28 giugno invece dalle 19 sarà a disposizione la pizza preparata dalla scuola dell’infanzia parrocchiale “Don Curioni”, mentre alle 21 di fronte alle Opere parrocchiali si svolgerà “La piazza dei talenti”, serata di varietà con l’esibizione di dilettanti … non allo sbaraglio. Dalle 20.45 presso il giardino della Scuola parrocchiale apertura della mostra “Liberi sulle orme della fede”, a cura dei gruppi Acr della parrocchia. Sabato 30 giugno Messe alle 18.30 e alle 20.30 sulla piazza, quindi presso i giardini comunali le “Sanpietriadi 2018”, le piccole olimpiadi zinolesi per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, oltre a due tornei di calciobalilla a coppie, categorie juniores (dai 12 ai 16 anni) e seniores (oltre i 16 anni).

Durante la serata degustazione di frittelle dolci. I festeggiamenti si concluderanno domenica 1° luglio, con le celebrazioni eucaristiche alle 8, 10.30 e 18.30. Alle 21.15 invece nel giardino della Sms “Fratellanza Zinolese” la compagnia degli “Instabili dell’oratorio” presenterà la commedia “Ditta Allegra Sotterra & co.” con la regia di Cristiana Torrielli. Gli abitanti di Zinola sono invitati ad illuminare finestre e balconi le sere del 28 e del 29 giugno.

Festa patronale di san Pietro anche per l’omonima parrocchia di via Untoria retta dai padri carmelitani. Da domani, martedì 26, a giovedì 28 triduo di preghiera alle 18. Venerdì 29 giorno della solennità alle 8,15 ufficio delle letture e lodi, alle 9 Messa, alle 17,30 vespri, alle 18 Messa e alle 21 celebrazione eucaristica solenne in onore del santo. Nell’ambito dei festeggiamenti l’Accademia musicale teresiana di Savona, presenta inoltre “Serate musicali nel chiostro” sempre nel convento dei padri carmelitani di via Untoria. Primo appuntamento giovedì 28 giugno alle 21 con il saggio degli allievi di canto lirico e dei giovani musicisti di san Pietro, quindi domenica 1° luglio, sempre alle 21, saggio degli allievi di canto lirico con ospiti della serata gli omologhi dell’Accademia musicale di Arenzano.

Giugno è un mese impegnativo per la comunità ecclesiale di Finale Ligure, con le due ricorrenze di san Giovanni e san Pietro che uniscono fede, pietà popolare, coinvolgimento del territorio e della cittadinanza. Dopo la festa patronale venerdì 29 giugno la parrocchia onorerà san Pietro alle 20.30 col canto dei vespri e a seguire con la solenne processione per le vie della città conclusa dalla benedizione del mare. “La statua del santo sarà portata in processione anche sul lungomare – spiega don Militello – grazie alla collaborazione della Compagnia di san Pietro dei pescatori”.

In occasione della festa di san Pietro, domenica prossima 1° luglio la Messa settimanale delle confraternite di Savona centro non si svolgerà nell’oratorio di N.S di Castello, ma in quello dei santi Pietro e Caterina in via dei Mille, in quanto la locale confraternita celebra uno dei suoi patroni. L’orario e le modalità rimangono invece invariate: alle 9 le Lodi, alle 9.30 la Messa celebrata da don Lello Paltrinieri.