San Filippo Neri, Esordienti sugli scudi nei tornei del fine settimana

Albenga. Fine settimana generoso di soddisfazioni per le annate della categoria Esordienti della San Filippo Neri Albenga.

La formazione 2006 ha trionfato nel torneo Memorial Uccio Gallinaro disputato domenica 3 giugno. I giovani giallorossi si sono imposti in finale ai calci di rigore contro i pari età dell’Unione Sanremo, dopo una combattuta, emozionante ed equilibratissima sfida che aveva visto terminare sul risultato di 0 a 0 sia i tempi regolamentari che quelli supplementari.

Una splendida vittoria che corona due anni di intenso lavoro dei mister Bartolomeo Balbo e Pierluigi Ferrari, che a fine stagione lasceranno la leva 2006 per dedicarsi ad altre annate.

“È stata davvero una grande soddisfazione vedere i nostri atleti alzare al cielo la coppa più grande proprio all’ultimo torneo della stagione – dichiara Chirivì -, il coronamento del proficuo lavoro dei due allenatori e del dirigente accompagnatore, tre persone speciali alle quali voglio rivolgere un ringraziamento particolare da parte della San Filippo Neri, dei giocatori e delle famiglie per l’impegno gratuito profuso in questi anni e l’amore dimostrato nei confronti dei ragazzi e della società”.

Ragazzi e famiglie conosceranno ufficialmente il nome dell’allenatore della prossima stagione durante la festa conclusiva dell’annata che si terrà al campo di Lusignano sabato sera, con una maxi grigliata organizzata da Vincenzo, l’onnipresente dirigente accompagnatore, confermatissimo nel suo ruolo anche per la prossima stagione, e con una partita goliardica tra i ragazzi e i papà.

“L’annata 2006 per la prossima stagione sarà affidata a Gianfranco Canciani, allenatore esperto e navigato, fresco vincitore del campionato di Seconda Categoria con il Borghetto Soccer, dove nella presente stagione ha ricoperto l’incarico di allenatore in seconda della prima squadra” conclude il presidente della San Filippo Neri, Alessandro Chirivì, confermando le indiscrezioni sull’approdo in giallorosso di Canciani già circolate da tempo, scelta che dimostra come la San Filippo Neri voglia puntare molto su un gruppo coeso e di qualità come quello degli Esordienti 2006, affidandolo ad un allenatore di esperienza, capace e vincente.

Ma anche gli Esordienti 2005, guidati da Davide Rotiroti e Francesco Capaccio, si sono fatti valere nell’ultimo torneo della stagione, disputato in occasione della Festa della Repubblica sabato 2 giugno, dove si sono arresi solamente al Finale nell’ultima partita della giornata, giungendo così secondi nel torneo dedicato a Gianni Colli Vignarelli, figura storica del calcio ingauno.

Per i 2005 giallorossi, dopo l’ottima annata ormai trascorsa, che ha visto incrementare sensibilmente qualità e numero dei giocatori, è stata già stabilita la conferma di mister Rotiroti in panchina anche per la prossima stagione per il campionato Giovanissimi, e sono già state fissate le date del consueto ritiro ad Alto dal 26 agosto all’1 settembre, in vista della preparazione della prossima stagione, che prenderà il via da lunedì 3 settembre con una grande festa di inizio anno.