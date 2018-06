San Filippo Neri Albenga: nuovi acquisti ed importanti conferme

Albenga. Inizia a delinearsi la fisionomia della squadra giallorossa per la prossima stagione, tra fondamentali conferme, prime novità e ritorni importanti.

Le fondamenta della squadra si poggeranno su Alessandro Munì e Simone Calcagno, colonne portanti del gruppo della ormai passata stagione e che hanno scelto di restare ancora alla San Filippo Neri per disputare un’altra annata agli ordini della coppia di allenatori Sportelli-Pellegrino.

I primi volti nuovi e noti della prossima stagione, invece, che in realtà volti nuovi non sono, ma graditissimi ritorni a casa, sono quelli di Yassin El Maazouzi (foto sotto), bomber di lungo corso che non ha bisogno di presentazioni, e di Lorenzo Ricci (foto sopra), centrocampista di qualità dai piedi buoni e cervello fino, che hanno deciso di sposare il progetto di una squadra finalmente protagonista nel campionato di Seconda Categoria predisposto dagli allenatori Pellegrino e Sportelli e dal direttore sportivo Beppe Zanardini e che non vedono l’ora di potersi allenare e giocare sul nuovo manto in sintetico dello stadio Riva che l’amministrazione comunale metterà a disposizione di tutte le società calcistiche ingaune non appena saranno terminati i lavori in autunno.

“Voglio esprimere un grande bentornati a casa vostra a Lorenzo Ricci ed a Yassin El Maazouzi, ragazzi cresciuti nel vivaio della San Filippo Neri, pronti a tornare a correre e segnare per la società giallorossa, che è la casa madre di tutti i calciatori ingauni, e che sta tornando al ruolo da protagonista che le spetta anche nel settore giovanile, fresco dei festeggiamenti per la conquista del titolo di campioni provinciali da parte dei Giovanissimi 2003, che, assieme agli Allievi 2002, per i quali posso annunciare la conferma in panchina di Stefano Cassaro anche per la prossima stagione, sono i giocatori della prima squadra del futuro” commenta Alessandro Chirivì, presidente della San Filippo Neri.

Secondo le indiscrezioni raccolte, pare che a breve verranno presentati altri nuovi acquisti per la prima squadra ed una grande sorpresa per il settore giovanile.