Sagre, apericene e concerti: tantissimi eventi in provincia nel fine settimana

Provincia. “Tutto per il tempo libero” è l’espressione giusta che si potrebbe usare per definire il fine settimana che stiamo vivendo. Sagre (tante!), apericene e concerti sono i principali appuntamenti in giro per il Savonese: non possiamo non citare, infatti le prelibatezze acquatiche di “Acciugalonga”, manifestazione gastronomica di Celle dedicata alla “star” del Mar Ligure, le particolarissime lumache di Segno e i frizzanti cocktail a due passi dagli yacht a Loano.

Non solo buon mangiare e bere, però! Diversi gli appuntamenti culturali, a cominciare dalla mostra a Villa Cambiaso sul “maestro” degli effetti speciali cinematografici Carlo Rambaldi e da quella floreale inaugurata proprio ieri a Finalborgo.

Per tutti i dettagli non vi resta che leggere questa guida mentre per scoprire cos’altro si può fare e vedere in provincia non potete perdervi la nostra sezione IVG Life.

Savona. Sabato 9 giugno alle ore 16 nella prestigiosa Villa Cambiaso si inaugura la mostra “Genio & Arte” dedicata a Carlo Rambaldi, vincitore per ben tre volte dell’Oscar per gli effetti speciali di “King Kong”, “Alien” ed “ET”.

Sarà presentata la cinematografia di Carlo Rambaldi con pannelli illustrativi sulla creazione meccanica e artistica dei personaggi, in esclusiva si potrà vedere anche la statua in grandezza naturale di ET, gemella del modello originale, utilizzato da Spielberg nel film, insieme al calco per la realizzazione del prototipo e al primo disegno e saranno esposti anche i tre Oscar originali consegnati a Rambaldi nel 1977, 1980 e 1983.

La mostra sensibilizza il pubblico e gli studenti alla conoscenza del genio ingegneristico e creativo di Carlo Rambaldi e a scoprire cosa sta dietro al grande cinema: nel suo caso l’incredibile lavoro di creatività e tecnologia con cui si ottengono gli effetti speciali, nel caso del doppiaggio quale arte di cesello linguistico e adattamento socioculturale è il processo della trasposizione di un audiovisivo dall’edizione di partenza all’italiana.

Per l’inaugurazione sarà presente in qualità di “madrina” la figlia di Carlo Rambaldi, Daniela Rambaldi, il direttore della Fondazione “Giuseppe Lombardi” Marcello Baretta, esperto delle meccaniche utilizzate dal maestro, la curatrice e presidente di Museo Artepozzo Angela Maioli e Tiziana Voarino di Voci nell’Ombra.

Alassio. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno, sempre dalle ore 19, nei cortili dell’Oratorio “Don Bosco” si terrà la sesta edizione della Sagra dell’Oratorio. Nel menù penne allo scoglio, tagliatelle al ragù di cinghiale, salsiccia, braciola e pesce spada alla piastra, seppie in umido, trippa, coniglio alla ligure, sarde ripiene, pan fritto e molto altro ancora. Servizio al tavolo e posti anche al coperto.

Celle Ligure festeggia l’arrivo dell’estate con la sesta edizione di “Acciugalonga”, manifestazione enogastronomica itinerante dedicato alla vera “star” del Mar Ligure, preparata in modi originali o secondo la tradizione da ristoranti, bar, gastronomie e stabilimenti balneari. Due grandi serate di festa, venerdì 8 e sabato 9 giugno, in cui l’eccellenza enogastronomica si unisce alla buona musica e allo shopping di qualità.

Dalle 18 alle 22:30 saranno aperti i punti ristoro: 28 locali, distribuiti lungo tutto il centro storico e sul lungomare, per consentire a chi parteciperà di muoversi attraverso un percorso enogastronomico ricco e insolito, nato per rendere omaggio alla regina dei nostri mari.

“Acciugalonga” sarà anche musica e shopping di qualità grazie ai negozi che rimarranno aperti per offrire ai visitatori proposte, occasioni, offerte e idee regalo. Ad arricchire il percorso gastronomico un delizioso mercatino di artigianato tutto dedicato al mare. Un mondo di creatività che conquisterà tutti!

Il Gruppo Fiat 500 Senza Sprescia di Savona sarà presente con una ventina di coloratissime 500 che faranno ballare tutti i partecipanti. Sul molo centrale giochi gonfiabili e tappeti elastici per la felicità dei più piccoli e poi tanta musica lungo vie e piazze.

Finale Ligure. “La magia del Finale” è la mostra d’arte floreale che l’EDFA Ente Decorazione Floreale per Amatori terrà ai Chiostri Santa Caterina fino a domenica 10 giugno con orari di visita: 9 – 12 e 14:30 – 19. L’attesa della mostra ha suscitato molto interesse nel mondo della decorazione floreale italiana e non solo, tanto che sono state preannunciate visite di esperti da Francia e Svizzera.

Una trentina di composizioni floreali eseguite da 20 soci sotto la direzione artistica dell’architetto Anna Cerisola Scosceria e della presidente Carla Barbaglia con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Le opere sono ispirate alle molte bellezze di Finale Ligure e del suo circondario: il mare e l’entroterra, la storia, i prodotti tipici, le grotte, gli sport legati al territorio (scalatori, biker, etc.).

Nuovo appuntamento a Loano con gli “Happy Hour sul Mare”, l’apericena che unisce un ambiente elegante e raffinato con una meravigliosa vista sul mare e specialità uniche create da chef pluristellati. Venerdì 8 giugno dalle ore 19 sulla terrazza dello Yacht Club della Marina si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti freschissimi e a chilometro zero.

Ospite musicale di questa settimana sarà Pascal Mono, cantautore francese con alle spalle 25 anni di palco, dal bar di quartiere alla scena internazionale. Nella sua carriera ha aperto i concerti dei Massive Attack nel tour europeo di “Mezzanine” con Chezere (ex Urban Species) e i live di Eagle Eye Cherry e ha duettato con Paul Anka, Carlos Santana, Jonny Haliday e Liza Minnelli. Pascal Mono ha al suo attivo quattro album.

Quest’anno gli “Happy Hour” trovano spazio sulla terrazza di ponente, sulla quale è stato realizzato un nuovo e più ampio chiringuito che, per tutta l’estate, sarà il punto di riferimento degli eventi che animeranno lo Yacht Club. Gli “Happy Hour” tornano regolarmente tutti i venerdì con ospiti ogni volta diversi per un’esperienza di divertimento sempre nuova e coinvolgente.

In piazza della Vittoria a Spotorno torna l’annuale Festa delle Associazioni patrocinata dal Comune e organizzata con la collaborazione della Polisportiva Spotornese: quest’anno saranno coinvolte 20 associazioni di volontariato, di promozione sociale, di categoria e sportive.

Dal pomeriggio di sabato 9 giugno le associazioni saranno presenti nei gazebo con materiale illustrativo e informativo per far conoscere la propria attività. Durante i due giorni si potranno gustare diversi piatti negli stand enogastronomici. Alla sera si terrà un concerto dei MyGurus – Beatles Tribute Band.

Domenica 10 giugno dalle ore 10 si terrà la Festa dello Sport a cura della Polisportiva Spotornese, con esibizione di giovani atleti di tennis, judo, karate e pallavolo. Si continuerà con animazione e alle 15 ci sarà un’esibizione della Dog Academy di Bergeggi e una simulazione di soccorso a cura della Croce Bianca. Alle 16:30 ci sarà il saggio di fine anno degli allievi dell’Associazione Musicale Amici di Django.

L’Associazione Albergatori insieme a Bike & Hike distribuirà gadget e presso il loro stand sarà possibile prenotare un prova di e-bike con guida. Saranno inoltre presenti esposizioni fotografiche, letture di poesie, ceramiche, filigrana, materiale da pesca e piante aromatiche. Inoltre non mancheranno le tradizionali pesche di beneficenza di Croce Bianca e Amici di Nella.

Vado Ligure. Da venerdi 8 a domenica 10 giugno si svolgerà a Segno la Sagra della Lumaca presso la S.M.S. Fratellanza Segnese. Un menù appetitoso accompagnerà il piatto forte della serata, le lumache, con specialità locali, carne alla brace, vino nostralino e piemontese. Le lumache vengono preparate a Segno rispettando rigorosamente la ricetta tradizionale.

Venerdì gli stand gastronomici apriranno dalle 19 mentre sabato e domenica saranno aperti anche a pranzo, dalle 12 alle 14.30. Posti a sedere disponibili anche al coperto.

Varazze. La Polisportiva San Nazario ospita il primo dei suoi eventi estivi di un lungo calendario che si apre venerdì 8 giugno alle 21:30 con il concerto di Edoardo Chiesa, in cui il cantautore si racconterà e presenterà il suo ultimo album “Le nuvole si spostano comunque”, accompagnato al basso da Damiano Ferrando.

Dieci canzoni di cantautorato pop interamente acustico, chitarra – voce (Edoardo Chiesa), batteria (Andrea Carattino), basso (Damiano Ferrando) e nient’altro, se non un’attenzione al dettaglio determinante e al calore del suono ottenuti con una registrazione in presa diretta e su nastro, quest’ultimo passato fra le sapienti mani di Luca Tacconi del Sotto il Mare Recording Studios di Povegliano Veronese (VR).