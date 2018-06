Sabato 9 giugno la Croce Bianca di Andora inaugura la nuova automedica

Andora. Sabato 9 giugno presso la sede della Croce Bianca di Andora, in via Dante 8, verrà inaugurata la nuova automedica, la numero 2159, una Fiat Panda donata dai coniugi Cella e Chiodo.

“Un’occasione – fanno sapere dal Comune – per festeggiare e per ringraziare i donatori e i tanti volontari che ogni giorno operano per rendere migliore il servizio della Croce Bianca”.

Il programma della giornata prevede alle ore 18.00 il ricevimento delle consorelle e delle autorità, a seguire alle 19 la cerimonia di inaugurazione con la benedizione del mezzo, ed infine alle 19.45 il rinfresco.

La Croce Bianca di Andora prega, per chi ha piacere di partecipare, di dare conferma telefonando al numero 0182 85345 o scrivendo all’indirizzo crocebiancandora@gmail.com.