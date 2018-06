Ruba un paio di scarpe ma lascia le chiavi e torna “sul luogo del delitto”: denunciato

Savona. Ladro maldestro, a dir poco. E’ quanto accaduto nella giornata di martedì ad un marocchino che si è presentato al negozio Pittarello a Savona, nel parco commerciale “Le Officine”, pensando bene di rubare un paio di scarpe: l’uomo ha così rotto le placche del paio di scarpe nuove, le ha indossate e beatamente si è allontanato dall’esercizio, facendo perdere le proprie tracce e apparentemente senza dare troppo nell’occhio.

Peccato, però, che l’extracomunitario avesse lasciato all’interno del negozio le chiavi della sua auto e le sue vecchie scarpe. Passato un po’ di tempo ha avuto “la faccia tosta” di ripresentarsi per chiedere delle chiavi stesse, ma è stato riconosciuto e identificato dalla vigilanza privata di Piattarello, che aveva intanto allertato anche la polizia. Il marocchino è stato così fermato e denunciato a piede libero dagli agenti per il reato di danneggiamento.

Stessa sorte è toccata anche a un savonese e un vadese, che hanno provato con lo stesso stratagemma a rubare alcune scarpe dal negozio. Anche in questo caso provvidenziale è stato l’intervento della vigilanza privata e il successivo intervento della polizia di Stato: così sono scattate altre due denunce. In tutto 300 euro il valore della possibile refurtiva presa di mira, in poco tempo, dai tre denunciati.