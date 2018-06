Ruba le chiavi di casa dall’auto e svaligia un appartamento a Cengio: denunciata

Cengio. I carabinieri della stazione di Cengio hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona M.M., 24enne di Savona, con origini astigiane, ritenuta responsabile di un furto commesso nel pomeriggio del 22 giugno ultimo scorso in una abitazione di Cengio.

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, i carabinieri di Cengio hanno subito avviato le indagini che hanno consentito di identificare la donna che unitamente ad un complice aveva commesso il furto.

Dalla ricostruzione fatta dai militari è emerso che gli autori, dimoranti nella zona della Fontanassa a Savona, avevano precedentemente operato il furto delle chiavi di casa e della carta di circolazione dall’autovettura della vittima parcheggiata a Spotorno ed approfittando dell’assenza del proprietario avevano avuto facilmente avuto la possibilità di entrare in casa per asportare denaro contante e monili in oro.

Con l’avvio della stagione estiva, ma in generale in ogni circostanza, si raccomanda di non lasciare mai all’interno dell’autovettura chiavi di casa e documenti dai quali sia possibile risalire all’indirizzo, infatti si verifica spesso che i ladri approfittino di tali disattenzioni per avere facile accesso alle abitazioni mentre l’ignaro proprietario cerca di trascorre qualche ora al mare.