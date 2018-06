A Roviasca la penultima tappa del tour di “Progetto Comune”

Quiliano. Penultima tappa del tour degli incontri pubblici organizzati dal Gruppo Consiliare e del Gruppo Allargato “Progetto Comune” di Quiliano. Martedì 5 giugno alle ore 21 l’appuntamento sarà a Roviasca.

L’incontro pubblico si terrà alla tavernetta di Marabotto Bruno in Via Puè. Durante l’incontro il “Gruppo Consiliare” e il “Gruppo Allargato” “Progetto Comune” intendono: fare il punto sulla situazione amministrativa del nostro Comune e in particolare sulla realtà di Roviasca; mettere a disposizione le conoscenze necessarie per una completa informazione sulla vita amministrativa della nostra comunità; ascoltare i problemi e i suggerimenti provenienti dalla comunità; presentare le proprie idee e proposte sulle prospettive amministrative del nostro Comune.

Tutti i cittadini, associazioni e comitato di Frazione sono invitati a partecipare.