Rossetti (Pd): “Prorogare la videosorveglianza nelle strutture sanitarie”

Liguria. “Ho proposto con il Gruppo Pd la proroga della scadenza per il sistema di videosorveglianza nelle strutture socio sanitarie al 31 dicembre prossimo”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Sergio Rossetti.

“Siamo dell’idea che tale sistema sia utile come strumento per lo sviluppo della qualità di assistenza e non solo per i controlli. Ma in questi mesi, appena uscite le regole di autorizzazione e gestione delle strutture, Alisa ha continuato ad affinare con gli enti gestori le regole che evidentemente irrigidiscono il sistema non nell’interesse degli utenti”.

“In questi giorni la Giunta ha emanato nuove regole raccogliendo in zona Cesarini istanze e proposte. Le scadenze di legge sono, a nostro avviso, tassative e visto che esiste una sintesi tecnica e politica è corretto definire una volta per tutte e in modo definitivo le regole” conclude Rossetti.