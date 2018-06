A Roccavignale sette cartelli singolari invitano gli automobilisti a rallentare

Roccavignale. Segnaletica singolare a Roccavignale, nel rispetto dei bambini e dei giochi all’aria aperta come è ancora consuetudine nei piccoli centri urbani.

Si tratta di un’idea originale promossa da Eliana Fracchia e Stefania Ardenti che ha trovato subito il sostegno dell’Amministrazione comunale.

“In un mondo in cui tutto è troppo tecnologico siamo felici di vedere ancora qualche bambino giocare a palla nelle piazze – spiega il sindaco Amedeo Fracchia – Ecco il motivo per cui abbiamo sistemato sette cartelli nelle nostre borgate per avvertire in modo inedito gli automobilisti di rallentare”.