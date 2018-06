Riviera Music Festival, rimessi in vendita i biglietti omaggio per il Comune: il ricavato devoluto in beneficenza

Alassio. Come annunciato in campagna elettorale, i biglietti per i concerti di Caparezza ed Ermal Meta al Riviera Music Festival che, per accordi, spettavano al Comune di Alassio saranno ridotti nel numero e verranno regolarmente messi in vendita, con il ricavato devoluto in beneficenza. Lo ha deciso il nuovo sindaco di Alassio Marco Melgrati in accordo con l’organizzazione del Festival.

“Dalla Parte Della Musica Srls ringrazia il primo cittadino per un gesto che dimostra grande sensibilità verso chi si fa carico dell’organizzazione degli eventi e verso chi ha bisogno. Siamo certi che lavorando insieme il Riviera Music Festival avrà un grande futuro nella nostra amata Alassio”, spiegano.

Per tutte le informazioni e come acquistare i biglietti consultare il rinnovato sito internet www.dallapartedellamusica.it

