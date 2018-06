Riccio soccorso e salvato dall’Enpa a Stella: “Oltre 700 animali selvatici soccorsi dall’inizio dell’anno”

Stella. Quando i volontari della Protezione Animali lo hanno raccolto, ai margini di una strada a Stella, aveva poche speranze di sopravvivere a causa delle pessime condizioni in cui si trovava, disidratato, freddo e debilitato.

Ma l’amore e soprattutto l’esperienza maturata dei volontari ha fatto il miracolo ed ora il giovane riccio sta bene, si è ripreso, è cresciuto e mangia con gusto, come rivela il video ripreso da Silvia, la volontaria Enpa che lo accudisce; e appena autosufficiente ed condizioni ottimali verrà liberato in una zona idonea dell’entroterra.

“Sono oltre 700 gli animali selvatici feriti, malati, nidiacei o in difficoltà soccorsi e curati da inizio anno (la metà nel solo mese di maggio e a giugno saranno ancora di più) dai sempre pochi volontari dell’Enpa savonese” afferma l’associazione savonese, che rilancia ancora una volta il problema dei numerosi soccorsi alla fauna selvatica e l’assenza di aiuti e risorse per far fronte agli interventi.