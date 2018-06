Rescue board: a settembre un corso di formazione a Loano

Loano. Da anni siamo sostenitori della Rescfue board, come mezzo in aggiunta al tradizionale pattino di salvataggio. Nell’ordinanza di sicurezza balneare n.7/2018 dell’ufficio circondariale marittimo di Loano -Albenga é stata data facoltá, in aggiunta e non in alternativa al classico pattino di salvataggio, di impiegare una tavola Sup rescue, utilizzabile da persona munita di brevetto di bagnino di salvataggio e di una specifica abilitazione.

Tuttavia il tenente di vascello Erik Morzenti ha chiarito che tale decisione non vale solo per la Sup Rescue, ma per tutte le tavole da salvataggio, inclusa la Rescue board. Il 29 e 30 settembre si svolgerà un corso ai bagni Ippocampo di Loano che consentirá di apprendere le tecniche di recupero di un pericolante con Rescue board. Al termine delle due giornate verrà rilasciata una certificazione di abilitazione all’utilizzo e consegnato relativo manuale.

Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 settembre. Requisiti necessari sono il brevetto da bagnino di salvataggio e un certificato di buona salute. Per maggiori informazioni rivolgersi a Mauro (3478929899, bagni Ippocampo “Una beach”) e Fabio (3477205889 (dirigente Societá nazionale di salvamento sezione di Vigevano e fondatore di Rescue team).