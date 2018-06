Regione, da oggi pagamenti on line anche per le licenze di caccia

Liguria. Anche le licenze di caccia e pesca entrano nel sistema di pagamento elettronico pagoPa© di Regione Liguria, che permette ai cittadini di effettuare pagamenti online verso la Pubblica Amministrazione, garantendo sicurezza, trasparenza e affidabilità.

“Ogni azione – commenta l’assessore a Caccia e Pesca Stefano Mai – che semplifichi la vita dei cittadini, anche appassionati di sport, è importante nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione dei processi e dei rapporti con la pubblica amministrazione”. L’utente, che deve effettuare un pagamento per le licenze di pesca e caccia, potrà collegarsi al Portale del cittadino di Regione Liguria, accedere alla sezione e scegliere “cosa pagare” (tassa di concessione per l’abilitazione all’esercizio venatorio, ammissione della squadra all’esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva, licenza di pesca di tipo C, permesso temporaneo di pesca giornaliero ecc.) e il “prestatore del servizio” (banca o circuito di carta di credito, ecc.)”.

“Per i pagamenti delle licenze caccia e pesca, occorre scegliere la sezione “pagamenti senza avviso” selezionando “Ente creditore” – “Regione Liguria “, indicando “cosa vuoi pagare”.