Regione, Lunardon e De Vincenzi (Pd): “Bene il ritorno in commissione della mozione su Acna di Cengio”

Regione. E’ stata rinviata in commissione, con il consenso dei proponenti e per ulteriori approfondimenti, la mozione proposta dai consiglieri regionale del Moviemento 5 Stelle sulla bonifica dell’Acna di Cengio e Saliceto.

Una decisione che ha soddisfatto gli esponenti Dem Giovanni Lunardon e Luigi De Vincenzi: “Come Pd eravamo intenzionati a votare a favore di questo documento che chiedeva precise garanzie ambientali (fra cui un tavolo permanente di monitoraggio del procedimento di bonifica, la necessità di portare in sede di Via le principali criticità presenti nell’area, la richiesta al ministero dell’ambiente di avviare la procedure di risarcimento del danno ambientale) ma riteniamo comunque importante un nuovo passaggio in commissione per dare ancora più forza a tali richieste e per fissare precisi criteri regionali per la ripartizione degli indennizzi”.

“Sarà quella anche l’occasione per fare il punto sul tema della reindustrializzazione delle aree Acna. Consideriamo importante tornare in aula su un argomento come questo con un testo condiviso da tutti i gruppi”.