Regione, l’associazione Anta cerca nuovi volontari

Regione. Sono aperte, fino al prossimo 3 luglio, le pre-iscrizioni al corso di formazione per guardie ambientali zoofile volontarie e operatori radio del Servizio emergenza radio, organizzato dalla sezione ligure dell’associazione Anta (Associazione nazionale per la tutela dell’ambiente) e da Fir-Cb Savona.

“L’iniziativa, – hanno fatto sapere da Anta, – nasce dalla necessità di intensificare i controlli su tutto il territorio della provincia di Savona e di implementare l’organico delle nostre guardie, allo scopo di svolgere funzioni di salvaguardia e repressione contro il maltrattamento degli animali. É possibile richiedere il modulo all’indirizzo email antaliguria@fircb.org”.

Per diventare guardie ambientali zoofile occorre essere cittadino/a italiano/a e residente in provincia di Savona; aver raggiunto la maggiore età ed aver adempiuto o essere esente, in vigenza della precedente legislazione, dagli obblighi di leva; aver frequentato e concluso la scuola dell’obbligo; non aver riportato condanna per delitto; godere dei diritti civili e politici; essere munito/a di carta di identità in corso di validità.

Al termine del seminario, svolto anche in modalità telematica per coloro che sono distanti dalla sede del corso, si terrà l’esame finale per la successiva nomina a prefettizia. Al fine di consentire ai partecipanti di avere una preparazione completa, sia teorica che pratica, il corso si avvarrà di una rete di docenti qualificati.

A tutti coloro che supereranno positivamente l’esame, che consisterà in una prova scritta e una pratica, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

“L’attività di guardia zoofila, – ha dichiarato Michael Ferrante, presidente di Anta Fir-Cb, – è una forma di volontariato, quindi gratuita, finalizzata alla tutela e difesa degli animali, alla vigilanza circa il rispetto delle norme che li riguardano e, più in generale, a una sempre maggiore diffusione della cultura del corretto rapporto uomo-animale, per una consapevole e soddisfacente convivenza attenta alle regole civili”.