In Regione la presentazione del progetto Vivimed

Liguria. Sarà presentato il 12 giugno presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria il progetto ViviMed, servizi innovativi per lo sviluppo della filiera turistica nell’entroterra mediterraneo. Parteciperanno Stefano Mai, assessore ai parchi di Regione Liguria; Daniele Buschiazzo, presidente dell’Ente Parco del Beigua; Angelo Gentili, della segreteria nazionale Legambiente e coordinatore del progetto ViviMed per l’area ligure.

Vivimet è un progetto dal valore di un milione e 380.932 euro, finanziato dal programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che coinvolge le cinque Regioni transfrontaliere (Sardegna, che è capofila, Toscana, Liguria, Corsica e Provenza-Costa Azzurra) per 10 territori pilota con lo scopo di dare supporto al turismo innovativo e sostenibile nelle aree interne mediterranee, ancora marginali rispetto ai grandi flussi costieri sebbene caratterizzate da un grande pregio ambientale, culturale e con produzioni alimentari e artigianali di alta qualità e dunque di grande interesse per i crescenti mercati dell’outdoor, del turismo attivo ed esperienziale.

Legambiente, partner competente per l’area ligure, ha individuato nel Beigua il territorio pilota dove avviare un percorso partecipato di co- progettazione turistica rivolto agli operatori turistici e della filiera complementare. Partner fondamentale in questo percorso sarà l’Ente Parco del Beigua che, oltre a supportare logisticamente il progetto, curerà una serie di ricerche sia in ambito socio-economico che di analisi delle competenze del tessuto locale.

ViviMed metterà a disposizione alcuni strumenti innovativi tra cui incontri Living Lab (laboratori attivi di co-progettazione turistica guidati da esperti), coaching e B2B rivolti ad operatori del turismo, associazioni, istituzioni, Enti pubblici e privati dell’intera area del Beigua che vorranno mettere in campo le proprie idee e i propri progetti per implementare l’offerta e migliorare il prodotto turistico territoriale.

Il primo Living Lab si terrà il 12 giugno alle 14 a Sassello, presso la Casa del Parco del Beigua.