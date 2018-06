Rassegna Giovani Musicisti, successo dell’iniziativa del Soroptimist Club di Savona

Savona. E’ stata un successo la Rassegna Giovani Musicisti organizzata dal Soroptimist Club di Savona, che si è tenuta sabato 9 giugno nella Sala Musica del Liceo Classico cittadino.

L’iniziativa, con finalità benefiche (raccolta fondi per l’AIAS di Savona), ha visto la partecipazione di un gruppetto di “magnifici nove”, interpreti tra i più promettenti del panorama musicale cittadino: Giulia Callera, Cecilia Esposto, Matteo Esposto, Stella Sofia Fortuna, Edoardo Grosso, Ginevra Grosso, Lara Maurilli, Leonardo Varalda, Alessandro Varalda.

Sono stati eseguiti brani per pianoforte, flauto o violino tratti dal repertorio più amato dal pubblico, di autori come Chopin, Mozart, Corelli, Beethoven. Presente in sala la past-president del Soroptimist savonese, Alida Pirone, e la presidente “incoming” Irene Schiavetta, nonché la presidente dell’AIAS, Maria Luisa Madini.

“Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla preparazione di questi ragazzi. Il Soroptimist ancora una volta riesce a trovare il modo per valorizzare i talenti e mettere in luce le risorse umane e culturali del territorio, riuscendo nello stesso tempo a dare un segnale concreto di solidarietà per realtà come l’AIAS che lavorano fianco a fianco con i cittadini in situazioni di oggettiva difficoltà. Ringrazio questi musicisti che hanno dato prova di lavorare con impegno e profitto” il messaggio di Alida Pirone.

Nella foto il gruppo dei musicisti con le socie Soroptimist organizzatrici dell’iniziativa