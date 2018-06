Rari Nantes Savona: la formazione Under 13 è campione regionale

Savona. Stagione decisamente positiva per il settore pallanuoto della Carisa Rari Nantes Savona, che ha conquistato il titolo regionale con la squadra Under 13 e si è qualificata per le fasi finali nazionali con la squadra Under 17 A (ammessa alle semifinali) e la squadra Under 15, che dovrà giocare i quarti di finale.

La formazione Under 13 (nella foto) ha conquistato il titolo per la quarta volta negli ultimi cinque anni, un risultato che premia il lavoro svolto dall’allenatore Alexandar Patchaliev che afferma: “Non mi aspettavo questo risultato, ma sono contento dei miei ragazzi che mi hanno sorpreso piacevolmente”.

Lo stesso Patchaliev è l’allenatore artefice della qualificazione della squadra Under 15 che, dopo la lunga fase regionale di questi mesi, si appresta, ai primi di luglio, ad affrontare i quarti di finale. “Sono contento – afferma il tecnico – che abbiamo chiuso al primo posto davanti a Bogliasco e Quinto. Nelle ultime partite si è vista la stanchezza, ma ora ci prepareremo al meglio per affrontare i quarti di finale”.

Infine, gli Under 17 A, che saranno i primi a scendere in vasca nelle semifinali in programma martedì 19 e mercoledì 20 giugno a Savona. I ragazzi allenati da Federico Mistrangelo hanno conquistato la prima posizione nel loro girone. Commenta l’allenatore: “Ci siamo qualificati con una giornata di anticipo ed ora puntiamo a passare il turno. Abbiamo avuto qualche infortunio, ma la squadra ha dimostrato di essere compatta”.